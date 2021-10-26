Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 467 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 636 test yapıldı.

"AŞI KONUSUNDA ÖZENLİ OLUN"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." dedi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77,85 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,85 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 319 BİN 754 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 256 bin 541 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 319 bin 754 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 37 bin 944 kişiye aşı yapıldı.

İKİ GÜN ÖNCEKİ VAKA SAYISI 24 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken 24 bin 792 de yeni vaka tespit edilmişti. 24 Ekim tarihindeki vaka sayısı ise 24 bin seviyesini görmüştü.

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