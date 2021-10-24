Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 403 hasta taburcu olurken bugün 338 bin 536 test yapıldı.

"AŞI OLANLAR HAFİF GEÇİRİYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,87 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,49 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 100 BİN 346 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 164 bin 675 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 100 bin 346 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 960 bin 33 kişiye aşı yapıldı.

VAKALAR 1 HAFTA ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; vaka sayısı 17 Ekim görülen 24 bin seviyesine geriledi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken 26 bin 217 de yeni vaka tespit edilmişti.

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