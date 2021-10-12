Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları son dönemin rekorunu kırdı. 12 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 33 bin 860 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188'den 237'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olurken toplam 357 bin 636 test yapıldı. Vaka sayıları son olarak 33 bin seviyelerine 29 Nisan'da ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 636 test yapıldı.

"AŞILAMA HIZINDA DURAĞANLIK VAR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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