Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 296 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 643 test yapıldı.

"AŞIYLA SAĞLANAN ÖNEMLİ BİR SONUÇ VAR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,55 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,31 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,55 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 758 BİN 456 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 437 bin 166 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 758 bin 456 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 177 bin 957 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken 23 bin 948 de yeni vaka tespit edilmişti.

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