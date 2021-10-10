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Son dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Şişli'de, trafikte tartıştığı kişinin aracının önünü kestiği ve sürücüyü silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de, trafikte tartıştığı kişinin aracının önünü kestiği ve sürücüyü silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Paşa Mahallesi'nde yaşanan ve aracıyla seyir halinde olan E.Y.'nin (53) trafikte tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı noktadaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, E.Y.'nin aracının önünü kesip kendisini silahla ateş ederek yaralayan zanlının 18 yaşındaki A.S. olduğunu tespit etti.

Ayrıca, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüpheli A.S'nin, mağdur E.Y'nin aracının önünü kestikten sonra üzerindeki silahı çektiği, otomobilin yanına yaklaştığı, silahla ateş ettiği ve yine aracına binip olay yerinden kaçtığı anlar kaydedildi.

Zanlı A.S, 5 Ekim günü Feriköy Mahallesi'nde, üzerinde 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alınırken, olayda yaralanan E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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