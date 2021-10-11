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Son dakika! Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi anıldı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Son dakika! Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi anıldı

Son dakika haberler: Barış Pınarı Harekatı sırasında önceki yıl terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında önceki yıl terör örgütü PYD/ Ypg'nin Nusaybin'e yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından da şehitler için dualar okundu.

Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü, duygulu anların yaşandığı programda, Suriyeli Cahide Hamut saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Dara Ali için Kürtçe ağıt yaktı.

Bakan Yardımcısı Öncü ve Vali Demirtaş, şehit yakınları ile tek tek görüştü, onları teselli etmeye çalıştı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, böyle elim bir olay nedeniyle ilçede bulunmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Ancak biz büyük bir milletiz. Barış, kardeşlik, dostluk ve birlikteliğin sembolü olan bir memleketteyiz. Kahramanlarımız geçmişte de bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü için canı pahasına mücadele ederek, birlikteliğimizin devamını sağlamıştır. Bu birliktelik her daim devam edecek." diyen Öncü, tüm şehitleri rahmetle andıklarını, geride kalan yakınlarına da sabır ve sağlıklı bir ömür dilediklerini belirtti.

Öncü, dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle zırhlı araca yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Vali Demirtaş da şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirtaş, "Tüm şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız. 7 gün 24 saat onların hizmetinde olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

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AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri
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