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Son Dakika | Selçuk'ta Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Selçuk'ta Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları

Edinilen son dakika haberine göre Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında Örnekköy Sosyal Projeler Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

İZMİR (İHA) - Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında Örnekköy Sosyal Projeler Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmir'in kadın dostu kent anlayışını daha da güçlendirecek Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenen toplantıya ilçe belediyeleri, akademisyenler, kadın sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseyleri temsilcileri katıldı. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması için çalışmalara katılan Selçuk Belediyesi, kentte kadınların günlük yaşamını etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadınların katılımını artıran projelerle önemli çalışmalara imza attı. Tarım sektöründe çalışan kadınlar için Masal Evi, Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara yönelik Temel Hukuk Eğitimi, kadınların ev içi emeğini kolaylaştırmak için salça makinası, parkların sokakların aydınlatılması gibi kadın dostu kent uygulamaları bulunan Selçuk Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında belediye meclisinden çıkan kararla Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve Yerel Eşitlik Birimi kurulması için karar aldı. - İZMİR

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