Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okullar kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanacağı yönünde ortaya çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulların kapanması gibi konuların gündeme gelme durumunun söz konusu olabileceğine dikkat çekmesi haberler e konu oldu. Bakan Koca bu sözlerin yanlış anlaşıldığını belirterek Bilim Kurulu'nda böyle bir gündemin olmadığını söyledi.

"AŞININ ÖNEMİNİ VURGULARKEN SEÇTİĞİ İFADE YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların kapanma ihtimalinin olduğu bir habere rastladığını dile getirerek, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Bilim Kurulu üyesi Alper Şener, yaptığı bir açıklamada, "Daha önceki dönemlerde gördük. Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir.Bu platolarda sıçramalar ve pikler söz konusu olduğu andan itibaren biz yeniden yasakları, okullardaki durumu değerlendirme durumda kalacağız" demişti.

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