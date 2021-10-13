Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan çifte uyarı: Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı - Haberler
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan çifte uyarı: Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Dün yatışı yapılan hastalara ait bilgileri inceledim, aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

Sık sık Twitter hesabından korona salgınına ilişkin verileri paylaşan ve uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

"AŞISIZ GENÇLERİN HASTALAR İÇİNDEKİ ORANI ARTTI"

"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 636 test yapıldı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan çifte uyarı: Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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