MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI - Haberler
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MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, kurabiye üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralandı.

MALATYA'da, kurabiye üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Kurabiye üretimi yapan fırında, doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Mustafa K., sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI

MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MALATYA'DA KURABİYE FIRININDA PATLAMA 1 YARALI - Haberler
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