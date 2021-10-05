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Son dakika! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan annesi de yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan annesi de yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Muhacir Ovası mevkiinde seyir halinde olan İbrahim Akça (19) idaresindeki 44 ACL 497 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, annesi B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan sürücü İbrahim Akça'nın cenazesi traktör yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumuna, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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