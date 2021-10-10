Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Emel Karababa (40), gözyaşları içinde toprağa verildi.

ACIPAYAM, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Emel Karababa (40), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli- Antalya kara yolu Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yaşayan evli, 2 çocuk annesi Emel Karababa, yolcu minibüsüyle ailesinin yaşadığı Yassıhöyük Mahallesi'ne geldi. Minibüsten indikten sonra yolun karşısında kendisini bekleyen babasının yanına geçmek isteyen Karababa'ya, M.A.'nın kullandığı SZ BF1 İsviçre plakalı otomobil çarptı. Karababa, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karababa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karababa'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Karababa'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Yassıhöyük Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Pamukkale ilçesi Zeytinköy Merkez Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Emel Karababa'nın eşi Süleyman Karababa, gözyaşı dökerek taziyeleri kabul etti. Öğle vakti beklenmeden kılınan namazının ardından Karababa'nın cenazesi, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

 İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

 Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Fatih Terim Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... KAZADA ÖLEN 2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:58:19. #1.13#