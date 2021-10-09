'Karşının taksisiyim' dedi; çocuklu yolcuyu almadı - Haberler
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"Karşının taksisiyim" dedi; çocuklu yolcuyu almadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA ATAŞEHİR'de bir taksi sürücüsü "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Dha ATAŞEHİR'de bir taksi sürücüsü "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de kaydedildi. Soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Karşının taksisiyim dedi; çocuklu yolcuyu almadı

Karşının taksisiyim dedi; çocuklu yolcuyu almadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı

Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı
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Haber: 'Karşının taksisiyim' dedi; çocuklu yolcuyu almadı - Haberler
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