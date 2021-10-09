"Karşının taksisiyim" dedi; çocuklu yolcuyu almadı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Dha ATAŞEHİR'de bir taksi sürücüsü "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de kaydedildi. Soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.