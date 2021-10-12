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Son dakika: Kalp krizi geçirdi, hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika: Kalp krizi geçirdi, hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi

Son dakika gündem haberi... MALATYA'nın Darende ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazmi Çiçek (60), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazmi Çiçek (60), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende'ye bağlı Balaban Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Çiçek, sabah saatlerinde, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık görevlilerince ambulansla ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek'in, yapılan kontrolde, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine doktorlar, tedavisinin yapılması için Çiçek'in Malatya'ya sevkine karar verdi. 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Nazmi Çiçek, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle alınıp, 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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