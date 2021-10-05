Son dakika: Jandarma, özel gereksinimli çocuklarla hayvan barınağını ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Günü ile Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle özel gereksinimli çocuklara, hayvan barınağı ile at çiftliğini gezdirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personelleri Dünya Çocuk Günü ile Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında özel gereksinimli 8 çocuğa hayvan barınağını gezdirdi.

Jandarma personelleri daha sonda çocuklarla Battalgazi At Çiftliğine gitti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki gösteri köpeklerinin yetenekleri izlendi.