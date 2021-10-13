Son dakika! İzmir'de inşaatın 4. katından düşen işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İzmir'de inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Son dakika! İzmir'de inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Son dakika haber: İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti.

Cengizhan Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Osman Güler (57), dengesini kaybederek düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

 Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Burak Elmas Ali Koç Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! İzmir'de inşaatın 4. katından düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:56:47. #1.13#