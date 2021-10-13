Son dakika! İzmir'de inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti.
Cengizhan Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Osman Güler (57), dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri