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Son dakika haberi... İçişleri: 'Eren-7 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İçişleri: 'Eren-7 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Gelen son dakika haberlerine göre HASTANE BAŞHEKİMİ AÇIĞA ALINDITunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, hastaneye ulaşmasında ihmali...

ERZİNCAN (DHA) - HASTANE BAŞHEKİMİ AÇIĞA ALINDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, hastaneye ulaşmasında ihmali olduğu iddiası üzerine hastane başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş  Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber : ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Son dakika! Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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