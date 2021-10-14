Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede - Haberler
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Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede

Son dakika haber... ZONGULDAK'ta, 'Çekirge' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü daha adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, 'Çekirge' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen ve düzenletenlere yönelik 28 ilde düzenlediği 'Çekirge' operasyonu kapsamında, Zonguldak'ta 66 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 26'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 24'ü de bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede

Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede

Son dakika haberleri! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Son Dakika Haberleri
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