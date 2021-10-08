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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde jandarma eşliğinde kaçak elektrik denetimi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde jandarma eşliğinde kaçak elektrik denetimi

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, jandarma ile kırsal mahallelerde abonelik olmadan ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yaptı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, jandarma ile kırsal mahallelerde abonelik olmadan ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yaptı.

Kırsal Akıncı ve Kuskunlu mahalleleri ila civarındaki yerleşim yerlerine jandarmanın zırhlı araçları eşliğinde giren DEDAŞ görevlileri, kaçak kullanım yapan kişilerin elektriğini kesti. Elektriği abone olmadan olarak kullanan kişilerin ise abonelikleri yapıldı.

Ekiplerin Kuskunlu Mahallesi girişini engellemek isteyenler tarafından yolda yakılan lastik ise jandarmanın TOMA aracı tarafından söndürüldü.

Bölgedeki denetimlerin devam edeceği, abonesi bulunmayan trafoların sökülme işlemlerinin de yapılacağı öğrenildi.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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