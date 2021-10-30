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Son dakika haberleri: Polatlı'da kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Polatlı'da kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; 14.30 sıralarında Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Nizamiyesi girişi önünde meydana geldi. İddiaya göre; Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi üzerinden Ankara Caddesi'ne dönmek isteyen 06 LOP 58 plakalı otomobil sürücüsü İ.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından ise aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören askerler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan İ.K.,'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

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