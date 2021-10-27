Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı

ANTALYA (İHA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. 4 hektarlık alanın yandığı yangınla ilgili ekipler, Sivri Dağ bölgesinde kamp ateşi yakıldığı ve ardından yangın çıktığı ihbarında bulundu. Jandarma bölgede kamp yaptıklarını belirlediği 7 kişilik Rus Turist kafilesini gözaltına aldı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 Rus turist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasından tutuklandı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Gözaltına alındıktan sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan turistlere Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu koştu. Konsolosluk görevlilerin girişimleri ve yapılan itirazlar üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Bir hayli sevinçli olduğu gözlemlenen turistler o anları yine sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"TÜRKİYE'DE BİR SÜRE KALACAĞIZ"

Hem yürüyen hem de mutluluğunu paylaşan Yaskova P, " Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim paylaşımız bu kadar büyük bir ses getirdi. Gazetelerde televizyonlarda çıktı. Düşünmüyorduk bu kadar destek alabileceğimizi. Biz şimdi konaklama araştırıyoruz. Türkiye'de daha bir süre kalacağız. Bizim olayımız daha bitmedi biraz zaman alır" dedi.

"ÖZGÜRÜZ ARTIK"

Paylaşımlardaki yazılarda ise," Türkiye'de mahkeme sonucu bekleyeceğiz. Bizde özgürüz artık. İşlerimiz devam ediyor. Şimdide başka bir şey söyleyemeyiz bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri

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