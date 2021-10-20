Son dakika haberleri! Melike'nin öldürülmesinde Palu ailesinden 3 sanığa tahliye kararı

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan ve öldürüldüğü belirlenen Meryem Tahnal'ın (35), kendisinden 1 yıl sonra kaybolan kızı Melike Tahnal'ın (8) Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürülmesine ilişkin Palu ailesi üyelerinin yargılandığı davada Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu tahliye edildi. Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun, Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin yargılandıkları davada aldıkları ceza nedeniyle tutuklulukları devam edecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'e hapis cezaları verildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, sanık konumundaki aile üyelerinin aynı avukat tarafından savunuldukları gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu verilen ceza kararını 'usul hatası' gerçekleşmesi nedeniyle bozdu.

Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu, Meryem Tahnal'ın öldürülmesi ile ilgili haklarında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar nedeniyle tahliye edilmedi.