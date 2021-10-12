Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Son dakika haberler... Gaziantep'in Nizip ve Şehitkamil ilçeleri arasındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ve Şehitkamil ilçeleri arasındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin seferber olduğu yangın yerleşim yerlerine 5 kilometre kala kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16: 00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine doğru hızla ilerleyen yangına ekipler onlarca noktadan aynı anda müdahale etti. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevleri durdurmak için seferber oldu. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Karabey Arslan'da farklı bölgelerde, alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde kurulan setlerle yangının yerleşim yerlerine yakınlaşması engellendi. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre kala alevler kontrol altına alınabildi. Alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürerken, şuana kadar Nizip Kocatepe ve Şehitkamil ilçesi İbrahimşehir mahalleleri arasında bulunan yaklaşık 300 dönüm makilik alanın kül olduğu öğrenildi.

Yangının ilk başladığı bölge olan Kocatepe Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam da yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldüğü belirtilirken, ekipler yangındaki sabotaj ihtimalini de araştırıyor.

(Hanifi Güzel - Beyhan Sağlam/İHA)

Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Nihal Yalçın Mehmet Aktaş Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:26:03. #1.17#