Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çukurçayır Mahallesi'nde dün dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.
Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden A.Ç. için Çukurçayır Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Hılla Mezarlığına defnedildi.
AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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