Son dakika haberleri... Kırklareli'de çiftlik evine uyuşturucu operasyonu

ÇİFTLİK, NİĞDE (DHA) - KIRKLARELİ'de jandarmanın yazlık ev olarak kullanılan çiftlikte özel eğitimli köpeklerle yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Geçitağzı köyü kırsalında K.T. (25) ve M.S.T.'nin (24) yazlık olarak kullandıkları çiftliklerinin içerisinde bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirdikleri, bunları esrar haline getirip müşteri arayışı içerisine girdiklerini belirledi. Çiftlik ve seralarda gece saatlerinde narkotik dedektör köpekler 'İmaj' ve 'Tiftik' ile yapılan aramalarda 116,5 kilo kubar esrar, 80 kök Hint keneviri, 1 kilo kenevir tohumu, 530 uyuşturucu hap, 1 ölçüm cihazı, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.