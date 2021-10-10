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Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sounucu 6 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sounucu 6 kişi yaralandı.

Cemal Şenol'un (46) kullandığı 55 Bp 673 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Kavşağı'nda Duran Gün (74) idaresindeki 55 JR 807 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Dilek (40), Melike (17), Sude Özge Şenol (15) ve Cemile Agçe (49) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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