Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören - Haberler
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şehit polisler için düzenlenen tören Dua edilmesi Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların taşınarak cenaze aracına konması GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için, tören düzenlendi.

Şehit polisler için düzenlenen tören

Dua edilmesi

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların taşınarak cenaze aracına konması GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için, tören düzenlendi.

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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