Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Şehit polisler için düzenlenen tören Dua edilmesi Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların taşınarak cenaze aracına konması GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için, tören düzenlendi.
Şehit polisler için düzenlenen tören
Dua edilmesi
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların taşınarak cenaze aracına konması GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan için, tören düzenlendi.