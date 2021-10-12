Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu yolcusuyla çıkan taksi sürücüsü, yola fırlayan ata çarptı.

İSTANBUL (DHA) - EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu yolcusuyla çıkan taksi sürücüsü, yola fırlayan ata çarptı. Kazada at ölürken, sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan, D-020 Karayolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Milana Durdic isimli yolcuyu alarak hareket eden 34 TJD 92 plakalı taksinin sürücüsü Şevket Demirbozan,  Göktürk mevkiine geldiği esnada yola fırlayan atı fark etmeyerek çarptı. Kazada at ölürken, sürücü Demirbozan ve yolcu Milana Durdic hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiden çıkardıkları sürücü ve yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri de bir süre araçta inceleme yaptı. Kazaya karışan taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen at ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

AT BİR ANDA ARABANIN ÖNÜNE FIRLADI

Kaza yapan taksi sürücüsü Şevket Demirbozan, "At bir anda arabanın önüne fırladı. Atı arabanın önünde gördüm. Müşteri de vardı araçta ambulans ile hastaneye gitti. Yabancı uyruklu herhangi bir şeyi yok sadece başında bir kanaması var. Müşterimiz de iyi" dedi.

"BİZ BU YOLDA CAN TEHLİKESİ YAŞIYORUZ"

Kazayı haber alarak olay yerine gelen meslektaşlarından Metin Aytaç isimli sürücü, "Biz havalimanında taksici olarak çalışıyoruz. Biz arkadaşlarımız ile sürekli bu yolda can tehlikesi yaşıyoruz. Çünkü ne zaman neyi çıkacağı belli değil. Daha önceden bir arkadaşımız burada mandaya çarptı. Zaten köpek çarpması her gün var. Belediyenin bir çözüm bulması lazım, sonuçta insanların ölmesi mi lazım. Biz hep tehlikeli gidip geliyoruz. Yani arkadaşımızın aracında müşteri var yabancı. Allahtan müşteri de bir şey yok. Arkadaşımız da ölebilirdi, yolcuya da bir şey olabilirdi. Dünyaya rezil olacağız" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da taksi ata çarptı; At öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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