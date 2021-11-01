Son dakika haberleri: Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (3) - Haberler
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Son dakika haberleri: Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (3)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (3)

Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDISamsun'da eğlence mekanı çıkışı Hayati Çelik'i (42) tabanca ile sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI

Samsun'da eğlence mekanı çıkışı Hayati Çelik'i (42) tabanca ile sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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