Son dakika haberleri: Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDISamsun'da eğlence mekanı çıkışı Hayati Çelik'i (42) tabanca ile sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'da eğlence mekanı çıkışı Hayati Çelik'i (42) tabanca ile sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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