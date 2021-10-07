Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın 10. ölüm yıl dönümü dolayısıyla birlikte çekildikleri ve daha önce hiç paylaşılmamış bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

"ANNEM" NOTU DUYGULANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı. Erdoğan'ın annesiyle yıllar önce çekildiği fotoğrafı görenler, oldukça duygulandı.

10 YIL ÖNCE HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.