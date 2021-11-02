Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı. Aydın, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı Haberi Kaydet