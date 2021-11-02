Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı. - Haberler
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Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberler: Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı. Aydın, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. - ANKARA

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı

İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı
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