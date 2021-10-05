Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 2 yıl önce kendisi gibi çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi'yi (22) tüfekle vurarak öldüren Suriye uyruklu Hüseyin Elcüneyd (17), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 4 Haziran 2019'da Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi, hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden çıktı. Davudi akşam eve dönmeyince, hayvan sahipleri ve yakınları aramaya çıktı. Davudi'nin saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkisinde kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Mahkeme, Hüseyin Elcüneyd'i, asten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında yaşının küçük olması, duruşmadaki iyi hali ve samimi beyanından dolayı cezasını 10 yıla düşürdü. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise beraat etti.