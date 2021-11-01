Yangında ölen emeklinin cenazesi memleketine gönderildi

KOZAN, ADANA (DHA) - ANKARA'da yalnız yaşadığı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Seyit Mehmet Kozan'ın (72) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 53. Sokak'ta dün akşam saatlerinde Seyit Mehmet Kozan'ın yalnız yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede Seyit Mehmet Kozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kozan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi. Kozan'ın bankadan emekli olduğu, yıllar önce eşinden boşandığı, emekli maaşı olmasına rağmen kağıt da topladığı öğrenildi.

Mahallede oturan Oğuz Sarıyar, Seyit Mehmet Kozan'ı 15 yıldır tanıdığını söyleyerek, "Bankadan emekli olduğunu biliyorum. Arada özel hayatından bahsederdi. Bana tek kaldığını, evlenip boşandığını söylemişti. Yanan evi kendisi yapmış, öyle söylerdi. Ben kendisine yardımcı oluyordum. Odununu kırıyordum, sobasını yakıyordum, market alışverişini yapıyordum. Hurda ve pet şişe topluyordu. Yangın olmadan öğle saatlerinde görüştük. Hala şoktayım, öldüğüne inanamıyorum" dedi.