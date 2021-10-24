Son dakika haberi! Yamaç paraşütüyle kaza geçiren Hilal, ağır yaralandı (2)

KAYSERİ (DHA) - HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de bu sabah yamaç paraşütü ile serbest uçuş gerçekleştirdiği sırada rüzgarın etkisiyle önce ağaç dallarına takılan ve ardından da taş zemine düşerek ağır yaralanan Hilal Kapıer (26) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kapıer'in yarın Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.