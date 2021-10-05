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Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Son dakika haberler: ORDU'nun Perşembe ilçesinde Rabia Alparslan (83), yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

PERŞEMBE, ORDU (DHA) - ORDU'nun Perşembe ilçesinde Rabia Alparslan (83), yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde Rabia Alparslan'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından evde inceleme yapan ekipler, Rabia Alparslan'ın cansız bedenine ulaştı.

Rabia Alparslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesin sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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