Son dakika haberi! Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ailesine yardım

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 10 Aralık 2020 tarihinde görev yaptığı okula giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Recep Taş'ın ailesi için yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Sorgunlu iş insanları tarafından temin edilen ev eşyaları, Recep Taş'ın Tatlı köyünde yaşayan ailesine teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen Recep Taş'ın ailesine yardım için kampanya başlattıklarını söyledi.

Öcal, "Kampanya kapsamında öğretmenimizin eşi ve kızının yaşadığı Tatlı köyündeki evinin bakım ve onarımı yapıldı. Yine temin edilen buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı ve çeşitli eşyaları, öğretmenimizin ailesine teslim edildi. Merhum öğretmenimiz Recep Taş'ı saygıyla ve rahmetle anarken, kıymetli ailesine sağlık, esenlik ve huzur içerisinde hayırlı ömür diliyoruz." dedi.