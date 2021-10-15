Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet ekiplerinin, kağıt ve hurda toplayan ve halk arasında çekçekçi olarak anılan kişilerin kaldığı depolara eş zamanlı düzenlediği baskınlarda Afgan uyruklu 112 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet ekiplerinin, kağıt ve hurda toplayan ve halk arasında çekçekçi olarak anılan kişilerin kaldığı depolara eş zamanlı düzenlediği baskınlarda Afgan uyruklu 112 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da çöplerden hurda ve atık kağıt, plastik ve metal malzemeleri toplayan çekçekçilerle ilgili olarak artan şikayetler üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kişilerin kaldığı adresleri tespit ederek harekete geçti. Cemaliye, Hıdırağa, Şeyhsinan Mahallesi başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki atık depolarına eş zamanlı baskınlar düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda Afgan uyruklu 112 kişiyi sınır dışı edilmek üzere gözaltına aldı.

Şüphelilerin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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