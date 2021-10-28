Tarım arazilerine zarar veren kahverengi kokarca ile "samuray arıları" savaşacak

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile biyolojik mücadele için Çin menşeli samuray arılarını kullanacak.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli ürünlerinden fındık başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele etmek amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde "Biyolojik Mücadele Laboratuvarı" kuruldu.

Laboratuvar ortamında üretilecek Çin menşeli samuray arıları, kahverengi kokarca ile biyolojik olarak mücadele etmesi için doğaya salınacak.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, AA muhabirine, bitki zararlıları ile mücadelede önemli ve çevreci yöntemin biyolojik mücadele olduğunu söyledi.

Bu zararlının parazitini üretip doğada sorun olan bölgeye salacaklarını anlatan Ak, "Laboratuvarda bu zararlının doğal düşmanı olan samuray arılarını üreteceğiz. Kahverengi kokarcanın da menşei Çin'dir. Çin'de bu zararlıyı kontrol altına alan samuray arılarıdır." dedi.

Ak, kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300 civarında bitki türüne zarar verdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Emici ağız yapısıyla bitkilerden beslenerek dezenformasyon, çürüme veya ürünün tamamen değerinin ortadan kalkmasına meydan veriyor. Çin'den Amerika kıtasına, oradan Avrupa'ya, oradan da maalesef 2017 yılından itibaren ülkemizde görülmeye başladı. Ülkemizde yaşam alanı, Karadeniz sahil şerididir. Laboratuvarın kurulması, tarım sektörü için çok önemlidir. DOKAP ve Karadeniz İhracatçı Birliklerinin bu laboratuvarın kurulmasına desteği oldu."

Laboratuvarda deneme çalışmalarının başladığını dile getiren Ak, "Laboratuvarda zararlının önce çoğalmasını ve yumurtlamasını sağlıyoruz. Sonrasında samuray arılarını bu yumurtaların üzerine salarak kahverengi kokarcaya nasıl zarar verdiğini, nasıl azaltmaya başladığını deney çalışmaları ile ortaya çıkaracağız. Birkaç yıl içinde deney çalışmalarını bitirip doğada kahverengi kokarca ile mücadeleyi biyolojik olarak yapmaya başlayacağız." diye konuştu.