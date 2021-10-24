Son dakika haberi! Sultan papağanı evden kaçtı; itfaiye ve aile yakalamak için seferber oldu

İçerenköy Mahallesi'nde havalandırmak için evin balkonuna çıkarılan sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Önce yan binanın çatısına konan papağan, daha sonra sokaktaki bir çam ağacına kondu. 'Paşa' ismi konulan papağanın sahibi Sevinç ailesi kaçan papağanı yakalamak için seferber oldu. Salih Sevinç elindeki kafes ile bir süre papağanın inmesi için uğraştı. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ataşehir İtfaiye İstasyonu'ndan merdiven aracı ihbar edilen adrese geldi. Salih Sevinç bir itfaiye eri ile birlikte sepete binerek papağan yakalamaya çalıştı. Oğlu Eren Sevinç'de aşağıdan merdiven aracındaki babasını yönlendirdi. Dalların arasında yeri tespit edilen papağan yakalanarak kafesine kondu.

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"NİYE KAÇTIN OĞLUM"

Sevinç ailesi papağanın yakalanmasına yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Papağını yakalayan Salih Sevinç öperek kafesine koyduktan sonra "Yoruldun mu? Niye kaçtın oğlum" dedikten sonra evine götürdü.