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Son dakika haberi... Saraykent'te 12 yaş ve üzeri çocuklarda Kovid-19 aşı uygulaması başladı

AA / İsmet Öçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Saraykent'te 12 yaş ve üzeri çocuklarda Kovid-19 aşı uygulaması başladı

Son dakika haberler: Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 12 yaş ve üzeri öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemleri başladı.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 12 yaş ve üzeri öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemleri başladı.??????

Saraykent Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan aşı programına katılan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşının çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için velilerle bir araya geldiklerini belirten Açıkgöz, "Velilerimize e-devlet üzerinden verecekleri onay ile 12 yaş ve üzerindeki evlatlarımızı aşılayabileceğimizi ifade ettik. Öğretmenlerimizin de yardımıyla hızlı bir şekilde onay işlemlerini yaptılar. Bugün itibarıyla 12 yaş grubunun aşılama işlemlerine başladık." dedi.

Açıkgöz, 15-18 yaş öğrencilerin arasında aşılanma oranın yüzde 80'e ulaştığını ifade ederek, "12-15 yaş grubunun aşılama işlemlerinin başlamasıyla ortaokul ve lise düzeyindeki aşı oranımızı hızla yükselteceğiz. Hedefimiz bir hafta içerisinde 12 yaş ve üzeri tüm kardeşlerimizin aşılama işlemlerini tamamlamak. Bu süreçte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / İsmet Öçal - Son Dakika Haberleri
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