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Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden olan Patara Antik Kenti, Samanyolu manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden olan Patara Antik Kenti, Samanyolu manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uzun pozlama tekniği ile çekilen fotoğraflarda elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri de yer aldı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini çektiği görseller ile tanıtan fotoğraf sanatçısı İsa Turan, Patara Antik Kenti'nde yıldızlar ve Samanyolu'nun hareketini uzun pozlama yöntemi ile görüntüledi. İki farklı noktada 2 kamera ile aynı anda 8 saat boyunca yapılan çekimde 2 bin adet fotoğraf çekildi. Çekilen fotoğraflar birleştirilip tıme lapse videosu haline getirildi. Fotoğraf çekimi esnasında Yıldız Savaşları'ndaki Ceday karakterinin kullandığı ışın kılıçları da özel bir teknikle oluşturuldu. Elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi andırıyor.

"Yıldız Savaşları'ndaki bir karakteri yerleştirdim"

Drone kullanarak farklı ve özgün içerikler ürettiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı İsa Turan, "Genellikle bir proje kapsamında çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Son projemde ülkemizin en önemli tarihi kentlerini Samanyolu ile birlikte görüntülemek. Projeme ilk başladığım yer Nemrut Dağı oldu. Proje kapsamında şimdi de Patara Antik Kenti'ni görüntülemeyi başardım. Kentin iki farklı noktasına kameralar yerleştirerek, gün batımından gün doğumuna kadar yaklaşık 2 bin adet fotoğraf çektim. Sadece Samanyolu ile birlikte görüntülemedim daha fazla ilgi çekmesi için yıldız savaşlarındaki bir karakteri yerleştirdim. Bundan sonra bu tarz çekimler yapmaya devam edeceğim. Ülkemizin dünyaya olan tanıtımında fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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