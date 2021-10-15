Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI - Haberler
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Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Şahin'e (24), kaza yerinde keşif yaptırıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Şahin'e (24), kaza yerinde keşif yaptırıldı. Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, "İnşallah adalet yerini bulacak. Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. Keşif sırasında sanık yine yalanlarına devam etti" dedi.

Biga'da, 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi. Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Ali Şahin hakkında Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1 Ekim'de görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledikten sonra, Mehmet Ali Şahin'e kaza yerinde keşif yaptırılmasına karar verdi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mehmet Ali Şahin, jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla saat 15.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağına getirildi. Kavşak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis keşfin yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Hakim ve bilirkişi eşliğinde sanık Mehmet Ali Şahin, keşif sırasında o gece yaşanan olayı anlattı. Keşfin tamamlanmasının ardından sanık tekrar cezaevine götürüldü.

'İNŞALLAH ADALET YERİNİ BULACAK'

Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, "İnşallah adalet yerini bulacak. Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün de oğlumun hayatını kaybettiği olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sırasında sanık yine yalanlarına devam etti" dedi.

'28 EKİM'DE DURUŞMAYA RAPORUN YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Avukat Aytaç Karaoğlu ise, "Bilirkişi nezaretinde heyet ile birlikte keşif yapıldı. 28 Ekim'deki duruşmaya kadar raporun yetişmesini bekliyoruz. Rapor geldikten sonra değerlendirmemizi yapacağız" diye konuştu.

Davanın ikinci duruşması 28 Ekim'de görülecek.

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Son dakika haberi... NECATİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI
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