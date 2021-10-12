MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI - Haberler
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MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı.

ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki sivil trafik polisinin bulunduğu motosiklet, kavşakta Yasin A.'nın kullandığı 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen motosikletten yola savrulan 2 trafik polisi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI - Haberler
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