Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. - BRÜKSEL

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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