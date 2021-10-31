Son dakika haberi: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GEDİZ, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen H.T.'yi takibe aldı. Şüpheli H.T.'yi, H.B., İ.B. ve Y.A.'ya uyuşturucu satarken baskın yapan polis ekipleri, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 5 buçuk gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.T.'nin evinde ve aracında arama yapıldı. Ev ve araçta yapılan aramalarda da 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram sprey uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.B., İ.B. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T. tutuklandı.


Son dakika haberi: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberi: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 'Namus için yaptım' diye cevap verdi

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title