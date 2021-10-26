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Son dakika haberi... Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük içesinde yaşanan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz(41), yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük içesinde yaşanan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz(41), yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölcük Değirmendere Dörtyol mevkiinde oturan evli ve üç çocuk annesi Dilek Yavuz(41), bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yavuz'un yapılan tetkikleri neticesinde korona virüse yakalandığı belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesinin, işlemleri sonrasında Dörtyol Camii'nde kılınacak ikindi namazı ile Değirmendere'de toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

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