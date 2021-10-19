Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü

Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusu Haut-Katanga eyaletinde, yük kamyonunun yoldan çıkması sonucu kamyonun kasasında yolculuk yapan 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusu Haut-Katanga eyaletinde, yük kamyonunun yoldan çıkması sonucu kamyonun kasasında yolculuk yapan 50 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Haut-Katanga eyaletinin Tombo bölgesinden Manono bölgesine doğru giden kamyon, yoldan çıkarak Kalume Ngongo Nehri'ne devrildi.

Kazada kamyonun kasasında yolculuk eden 50 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 2 yolcu ise bölge hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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