Son dakika haberi | Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çin uyruklu kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çin uyruklu kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Lüleburgaz ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Jin Beinian Chinese'nin cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Chinese'nin cenazesinin Bulgaristan'a götürüleceği öğrenildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Ekim'de, sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobilin, TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınlarında devrilmesi sonucu Chinese hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Burak Sergen Demet Akalın
Spor Fernando Alonso Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Demir Çelik Vladimir Putin Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:32:33. #1.11#