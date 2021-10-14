Son dakika haberi | Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çin uyruklu kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çin uyruklu kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Lüleburgaz ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Jin Beinian Chinese'nin cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Chinese'nin cenazesinin Bulgaristan'a götürüleceği öğrenildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Ekim'de, sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobilin, TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınlarında devrilmesi sonucu Chinese hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri