Son dakika haberi | KEŞAN'DA ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI AÇILDI

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün ismi parka verildi.

İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde belediye tarafından yaptırılan Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'ÇOCUKLARDA DUALARIYLA EREN'İ YAŞATSINLAR İSTEDİK'

Şehit Eren Bülbül'ün isminin verildiği parkın bugün itibariyle hizmete girdiğini belirten Helvacıoğlu, 'Hayallerinden yoksun bırakılan, kurulan hayalleri çalınan bir Eren'imiz var. O ülkenin evladıydı. Tüm Türkiye'nin Eren'in şehit olduğu harbiyle yıkıldığı 2017 yılına götürmek istiyorum sizi. Sadece ailesinin, Maçka'nın veya Trabzon'un yüreği değil, hepimizin yüreği yanmıştı. Evladımızdı o bizim. Bize dediler ki neden parkın ismini Şehit Eren Bülbül Parkı koydunuz O memleketimizin evladıydı, o memleketimizin şehidiydi. Çocuklarda dualarıyla Eren'i yaşatsınlar istedik. Keşan'ın değerlerini de yaşatacak isimleri yaptığımız yerlere koyuyoruz. Çünkü o kadar çok iş yapacağız ki herkese isim var. Hayalleri çalınan tüm çocuklarımı için bu parka 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ismini vermek istedi. Açılışı yapmak böyle anlamlı bir güne nasip oldu. Eren'imizin ismi hem burada gelecek nesillere örnek olacak hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eren'ler daima var olsun'dedi.

Daha sonra ise parkın açılış kurdelesi kesildi. Etkinlikte Genç Ordu Spor Kulübü çocuk futbolcuları gösteri maçı yaptı.