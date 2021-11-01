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Son dakika haberi... Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haber... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Balcı (20) idaresindeki 55 LY 736 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü Emre Balcı otomobilden karşı şeride fırladı. Balcı'ya Rafet K. yönetimindeki 55 GM 005 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Emre Balcı ile otomobilde bulunan kardeşi Furkan Balcı yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emre Balcı sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi... Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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